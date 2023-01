Brutale diefstal van AED wekt woede in Almelo

„Het kan je zoontje of moeder zijn die een hartstilstand krijgt. Wat doe je dan? Met een AED red je mensenlevens,” vertelt Smit aan het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict. Op de camerabeelden is goed te zien hoe de man staat te roken, even later de AED uit de kast trekt en wegloopt. De EHBO-voorzitter vraagt zich af of hij wel weet waar hij mee bezig is.