‘Buitenkansje van Marktplaats’ als cadeau voor basiliek in Almelo: ‘Ik dacht, dat ga ik doen’

Er zijn niet veel kerken in de omgeving waar de naamgevende heilige vanaf het kerkplein de parochie in de gaten houdt. Dat het beeld er nu staat, is te danken aan vicaris Alphons Woolderink. „Ik wilde de parochie graag iets blijvends schenken op mijn verjaardag.” Woolderink heeft de leiding over de drie katholieke kerken in Almelo.