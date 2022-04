Burgemeesters hebben een nieuwe hobby, legaal inbreken: succes gegarandeerd

Fokke en Karlijn uit Almelo vallen in de prijzen op filmfesti­val in Amerika: ‘Dit kan heel wat deuren openen’

ALMELO - Hun leven op de planken en voor de camera lag in 2020 in één klap stil. Maar de geboren Almelose regisseur Fokke Baarssen (36) en actrice Karlijn Koel (34) lieten zich niet uit het veld slaan door corona. Samen namen ze een korte speelfilm op, en stuurden die naar het Garden State filmfestival in New Jersey, Amerika. Resultaat? Een dikke award. Nu wacht Cannes.

