Buschauffeur Edwin (47) uit Almelo is klaar met al die flexibiliteit en staakt: ‘Ik moet wel’

Tien jaar rijdt hij op de bus. Het is mooi werk, vindt Edwin Hammink. Dankbaar. Ervoor zorgen dat mensen van A naar B kunnen, hoe vroeg of laat het ook is, hoe rijk of arm ze ook zijn. Daar zit iets nobels in. Dat is geen straf, helemaal niet in het Twentse landschap waar hij vaak van dorp naar dorp rijdt.