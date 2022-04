Buurman bekent Jarell (22) uit Almelo neergestoken te hebben, maar noemt het noodweer

Burgemees­ter Arjen Gerritsen waakt voor al te snelle conclusies na dodelijke steekpar­tij in Almelo

ALMELO - Hij dacht dat Almelo zijn portie op het vlak van moord en doodslag wel gehad had met vijf slachtoffers in 2021. Maar het nieuwe jaar was afgelopen dinsdag nog geen twee weken oud toen burgemeester Arjen Gerritsen opnieuw geconfronteerd werd met een dodelijk slachtoffer na een geweldsdelict in zijn stad. Op Sluitersveld werd de 22-jarige Jarell Reinders met messteken om het leven gebracht. „De politie moet nu in alle rust haar onderzoek kunnen doen.”

13 januari