Buurman vecht tegen legaliseren muziekstudio in Almelo: ‘Veel last van die herrie als de deuren open staan’

Taxichauf­feur rijdt 2 meisjes op elektri­sche step aan in Almelo

ALMELO - Een taxichauffeur is donderdagmiddag met zijn taxibusje in botsing gekomen met twee meisjes op een elektrische step. Dat gebeurde op de Bornerbroeksestraat in Almelo. Eén van de meisjes kwam met de schrik vrij. De ander is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders klaagde ze over een pijnlijke rug.

15 september