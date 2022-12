Clubs staan in de kou als dienstencentrum ’t Swafert Hengelo per 1 januari sluit: ‘Het is een ramp’

Na poging tot verkrach­ting is het overleven voor jonge vrouw uit Twente (20): ‘Ik lach om niet te huilen’

ALMELO - „Plezier in het leven, dat had ik. Ik was gedreven en zelfstandig. Tot die ene nacht.” De 20-jarige Agelose huilt, maar blijft krachtig, als ze zich in de rechtbank richt tot Willem F. (44). De man uit Zenderen, die ervan wordt verdacht dat hij haar wilde verkrachten, ontkent dat en zal nu nader onderzocht worden. „Ik heb het niet gedaan.”

23 december