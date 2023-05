Clubtopscorer Armenteros emotioneel na kampioenschap Heracles: ‘Was misschien wel mijn laatste wedstrijd’

Het doppleref­fect van de coronas­teun

Vanuit de verte kondigt het volgende drama zich al aan. Zoals op een zomerdag de wolken boven de kim op ander weer preluderen, zoals na het vallen van een kind een huilbui zal opklinken en een knie zal bloeden, zoals het dopplereffect aan de helikopter vooraf gaat. Het geluid is er al, de wieken zijn nog niet in zicht, dat is een kwestie van tijd.