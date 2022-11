Crisisopvang in Almelo klaar voor komst 60 asielzoekers: ‘Het is wel de bedoeling dat ze zich een beetje vermaken’

met video Sint en pieten grote helden bij aanhouding winkeldief in Almelo: 'Dit gebeurt eens in je leven’

ALMELO - Twee maanden geleden was hij als boa op de trein nog het slachtoffer van een mishandeling, zondag glorieerde hij in zijn rol als Sinterklaas. Met assistentie van zes pieten hield Marco (50) uit Enschede na een korte achtervolging een winkeldief aan in de Woonboulevard Almelo. „Dit maak je hopelijk maar één keer in je leven mee.”

22 november