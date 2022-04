Dagenlang vraagt ze om hulp, maar die komt maar niet: Almelose sticht brand in haar eigen huis

Drie diamanten huwelijken bij Almelose familie Scherphof: ‘Geschenk dat we er allemaal nog zijn’

ALMELO – Het was één groot feest afgelopen weekend bij Erve Pezie aan de Bellinkhofsdwarsweg in Almelo. Maar liefst drie stellen uit de familie Scherphof zijn, binnen een half jaar tijd, allemaal 60 jaar getrouwd. Johan (85), zus Gerda (81) en broer Wim (79) zijn nog steeds zielsgelukkig met de liefde van hun leven. En dat is reden voor koffie, thee en gebak.

11 april