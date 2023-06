Danny mag na gedonder over vergunningen eindelijk vol gas in zijn restaurant in Wierden: ‘Alles is rond’

Is kungfuvech­ter Levi (38) uit Wierden de nieuwe Jackie Chan? ‘Ben al gevraagd voor een film’

Kungfu is veel meer dan een paar houten plankjes door midden slaan. Althans, dat vindt Levi Maulany (38) uit Wierden. Op het Europees kampioenschap in Athene won hij maar liefst vijf medailles. Als klap op de vuurpijl zou de Wierdenaar nog weleens kunnen schitteren op het witte doek. „Ze hebben me al gevraagd voor een internationale film.”