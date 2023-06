De bijzondere klomp van marktkoopman Saïd: 'Ik kan geen marktdag zonder'

Noodlot treft klusser Stefan (43) in zijn eigen tuin: ‘Heel treurig dat hij zo aan zijn einde moest komen’

Een tragisch ongeval in zijn eigen tuin heeft Almeloër Stefan Lups (43) het leven gekost. Bij het afbreken van een muur naast zijn woning, in de Rengelinkstraat, werd hij getroffen door puin. Een buurman vond hem zaterdag in de vooravond en sloeg alarm. Dat mocht niet meer baten. „Hij zat helaas aan de verkeerde kant van de muur.”