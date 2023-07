De cadeauwinkel van Rachel is nu drie keer zo groot: 'Dit was dé kans'

Omstanders redden gewonden uit brandende auto bij Reutum: ‘Een wonder dat de inzitten­den dit overleef­den’

Een indringende brandlucht, een schroeiplek in het gras, stukjes glas en drie geschampte bomen. De stille getuigen van een ernstig ongeval maandagavond bij Reutum. Drie personen raakten gewond. Omstanders slaagden erin hen in veiligheid te brengen voordat de auto in brand vloog. „Een wonder dat de inzittenden dit overleefden.”