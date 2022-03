De drie ‘schoonmaakbomen’ van Almelo zuiveren vieze grond: echt waar of te mooi om waar te zijn?

Geen terugkeer Rembrandt Fiësta in Almelo en een opvolger komt er niet: ‘Feestbud­get steken we in de wijk’

ALMELO - Even leek er een nieuw festijn in de maak dat Rembrandt Fiësta in de Ossenkoppelerhoek zou opvolgen. Maar nee, er gaat een streep door het Beekfestijn. Een terugkeer van de oude, vertrouwde Fiësta is eveneens uitgesloten. „Al het materiaal is al weggebracht.”

