De favoriete plekjes in Almelo van Laura: 'Hier hebben ze een heerlijk verrassingsmenu'

Van docent tot Bonhoeffer-directeur: de inzichten van Genio Ruesen na meer dan 40 jaar onderwijs

Het leesniveau in Enschede is schokkend laag. De armoede te groot. Wil je de stad sociaal verbeteren, investeer dan volop in de jeugd, zegt Genio Ruesen (67). De bestuursvoorzitter van het Bonhoeffer College en voorzitter van Stichting Leergeld gaat met pensioen. Voordat het zover is, deelt hij met ons zijn inzichten na meer dan veertig jaar onderwijs.