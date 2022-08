De fietsvierdaagse in Almelo? ‘Die willen we niet missen, we doen al vijftig jaar mee’

Met de hand aan het fietsstuur hebben ze zich verzameld voor het Theaterhotel. Daar zit een heel rijtje vrijwilligers achter de tafels om de deelnemers in te schrijven. Jos Tornij van het organiserende Almelo Events zegt op meer van vijfhonderd fietsers te rekenen. „Ik had verwacht dat het vanmorgen al vroeg druk zou worden, maar het komt wat later op gang. De piek lag rond half tien. Het loopt nu lekker door.”

Buiten staan de fietsers wat met elkaar te praten. Veel leggen de route van 30, 45 of 65 kilometer af met vrienden, collega's of buurtgenoten. Zoals het echtpaar Manenschijn uit de wijk Windmolenbroek. „Ik denk dat ik al wel vijftig jaar mee doe. We fietsen altijd met een clubje van een man of acht. Heel gezellig.”

De ouderen fietsen het hele jaar al veel, dus voor die Vierdaagse draaien ze de hand niet om. Ze zijn zelfs zo ‘verslaafd’ aan het fietsen, dat ze in het het coronajaar - toen de tocht niet door ging - zelf een tocht hebben georganiseerd. Het was een idee van een hen, Joop Spier. „Ik heb met anderen toen zelf een tocht uitgezet, ook ongeveer veertig kilometer. Je wil het toch niet missen hè.”

Met de elektrische fietsen vliegen de kilometers voorbij. Als je een beetje doortrapt ben je met dik twee uur weer terug. „Nee, dat is niet de bedoeling”, zegt Wim. „We maken er een mooie dag van. Vroeger namen we thermoskannen met koffie mee maar dat is van vroeger. We gaan nu op het terras zitten. Als iemand na een uurtje zegt ‘ik lust wel een glaasje bier’, dan zoeken we een terras op.‘’ ,,Of een kop koffie‘’, zegt Fenny.

Ook Ben Keemers en Gerard Braamhaar uit Albergen zijn weer van de partij. Ze komen bij de inschrijving Wim en Marja Westerkamp tegen uit Slagharen. Ze hebben de fietsen op de auto meegenomen. „Hee hallo, jullie ook weer hier?” De fietsvierdaagse is ook een weerzien van vrienden.

Dinsdag gaat de route richting Denekamp. Op andere dagen zijn er andere routes. Donderdagmiddag is er een kinderfeest en ‘s avonds een ‘Zadelpijnparty’ in het Theaterhotel, met livemuziek. Wie mee wil fietsen kan zich nog elke dag tussen 9.00 en 11.00 uur in het Theaterhotel. Een dagkaart kost zes euro.

Meer informatie op www.almeloevents.nl