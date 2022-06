De ijsvogels krijgen er een geduchte concurrent bij: een st(r)aaltje girlpower van het zuiverste water

Hoe zit dat? De Kolkschool in Almelo staat na rechtsza­ken al een jaar leeg, maar er gebeurt nog niets

ALMELO - De oude gymzaal naast De Kolk gaat tegen de vlakte. Er komen vier woningen op deze locatie aan De Bongerd. De ontwikkeling wordt meegenomen in de verbouwing van de Kolkschool tot zestien appartementen. Maar die klus is fors vertraagd en begint pas in het najaar.

9 juni