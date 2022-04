De klok staat stil op vijf voor twaalf. Aan de symboliek ligt het niet bij fiasco Stads Huis

Lex tekent 32 meter lange skyline van Almelo voor zijn oude school: ‘Het lijkt reusachti­ge kleurplaat’

ALMELO - Ruim 20 meter is al zonder kreukjes of luchtbellen op de wand van ROC-locatie De Sumpel geplakt. Nog 12 meter te gaan voor signmaker Léon Siebert en zijn assistent. Dan is de getekende skyline van Almelo compleet. Het is een monsterklus. Niet elke dag plakken de plakkers zo’n reusachtig kunstwerk op de muur.

