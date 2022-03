De laatste wens van ‘op en top Heraclied’ Hennie Brummer vervuld met een ereronde in zijn stadion: ‘Deze club was ‘m alles’

Weet u in Twente de schuilkel­der te vinden, mocht dat nodig zijn?

ALMELO - Schuilkelders. Niemand had het erover, maar dat is ineens anders door de oorlog in Oekraïne en de dreiging van Poetin met kernwapens. Maar weten inwoners van Twente en de Achterhoek eigenlijk wel of er überhaupt schuilkelders zijn? En zo ja, waar? Verslaggever Leo van Raaij vroeg het op straat, in Almelo, waar tenminste twee oude schuilkelders zijn.

