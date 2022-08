De scholen in Twente zijn weer begonnen; is de regelmaat terug in het leven?

Bij de havenkom aan het Centrumplein in Almelo vertoeven deze dinsdag midden op de dag opvallend veel scholieren. De scholen waren toch weer begonnen? „Ja, we hadden vandaag maar een uurtje mentorles. En we hadden gewoon zin om daarna de stad even in te gaan”, zegt Aydan (13). „En nog een paar uur van ons leven genieten”, zegt Zeynep (13). „Voordat we weer depressief worden van het vele huiswerk dat we dan krijgen.”



Heel zwaarmoedig is Zeynep nog niet, want ze loopt vervolgens lachend weg. Maar Aydan is het wel een beetje met haar eens. „Het is zóveel huiswerk soms, dat je er gewoon gek van wordt”, zegt ze. Toch was de eerste dag nog prima. „Het was wel leuk. Nieuwe klas en zo, nieuwe docenten. Ja dat was wel leuk”, zegt Aydan. Daar zijn klasgenoten Lynn (12) en Mara (13) het mee eens. „Ja, je kunt je vrienden weer zien. Wel jammer dat je weer vroeg moet opstaan.”