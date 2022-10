De woningnood is enorm, maar in Almelo staan duizenden vierkante meters woonruimte leeg: hoe kan dat?

Naast de zijingang van het winkelpand aan de rand van de Koornmarkt zitten negen deurbellen, in een rij boven elkaar. Drukken heeft geen zin, want er woont niemand meer boven de winkels. Al jaren niet. De opgang tot de verlaten woonruimtes is afgesloten.

Die situatie roept bij juwelier Pieter Brummer ergernis op. „Jammer dat de etages leeg zijn. Want dit is een ideale plek voor appartementen. Daar is behoefte aan in het centrum. Bovendien zorgen mensen die boven winkels wonen voor meer leven in de brouwerij”, zegt Brummer. Bewoning kan in zijn ogen voorkomen dat de Grotestraat in de avonduren verandert in een spookstraat. „Er is meer sociale controle.”