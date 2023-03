Defensie maakt in Almelo oorlogsmaterieel klaar voor levering aan Oekraïne: ‘Enorme klus’

Na ruim 40 jaar op het toneel stopt Henk (82) uit Albergen: ‘Vroeg Agnes wel tien keer ten huwelijk, maar het kwam er niet van’

Nog vijf keer is Henk Weusthof te zien in een rol bij toneelvereniging Concordia in Albergen. Hij speelt in het blijspel ‘Een theehuis erf je nooit alleen’ klusjesman Marinus. „Ik wil voorkomen dat ik op het toneel mijn tekst niet meer weet, dat zou een afgang zijn.”