Deze sportwinkel verlaat de woonboulevard: 'Zo snel mogelijk naar de binnenstad'

Lezersbrief ‘Almelo preekt voor eigen parochie: Vloed­beltver­bin­ding is noodzake­lijk’

Albert Fien, oud stedenbouwkundige van de gemeente Almelo, is van mening dat de Vloedbeltverbinding een ‘megaplan’ is , een ‘monstrum’ en ‘volstrekt overbodig’. De journalist voegt daar nog aan toe dat de heer Fien weet waar hij het over heeft. Nou, één ding is duidelijk de heer Fien weet absoluut niet waar hij het over heeft.