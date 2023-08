Deze straat in Almelo krijgt een parkeerverbod, maar alleen onder schooltijd

Italiaanse bolide blijkt een wrak: Wierdense garagehou­der hoeft klant niet terug te betalen

Denk je net een stoere Italiaanse bolide op de kop te hebben getikt voor weinig, blijkt de motor kuren te vertonen nog voor de inkt van de koopovereenkomst droog is. De onfortuinlijke koper had dubbel pech, zo bleek bij de kantonrechter in Almelo.