Deze vijf deelnemers stapten ook naar de rechter om een loterijprijs

Een Tukker won de hoofdprijs in het televisieprogramma Miljoenenjacht, maar heeft de rechter nodig om de tonnen ook daadwerkelijk op zijn rekening te krijgen. En hij is niet de eerste die naar de rechter stapt voor een loterijprijs. Vijf zaken van Nederlanders die zich oneerlijk behandeld voelden, maar meestal niet het geld kregen waarop ze hoopten.

1. Foute vraag in Miljoenenjacht, of toch niet?

Volledig scherm Screenshot Semih. © gratis

De toen 32-jarige Semih stapte in 2016 naar de rechter, nadat hij een van de kandidaten was in de televisieshow Miljoenenjacht. Hij ging ging weliswaar met 3.000 euro naar huis, maar vond z'n de manier waarop hij uit het spel vloog onterecht. De Vlaardinger viel af omdat een andere kandidaat juist antwoordde op de vraag ‘Welke Nederlandse diva trouwde afgelopen maand op Ibiza’. Het goede antwoord was Patty Brard, wat ook door de andere kandidaat werd gezegd.

Maar volgens Semih klopte de vraag niet: de bruiloft was helemaal niet een maand eerder, maar enkele uren na de opname die pas veel later zou worden uitgezonden. Voor de rechter was dat niet belangrijk. Semih accepteerde voor deelname namelijk de voorwaarden van de spelshow, en daarin staat dat de uitslag niet kan worden betwist.

2. Oeps, op de rode knop gedrukt!

Volledig scherm Hét moment: Arrold van den Hurk heeft op de rode knop gedrukt. © RTL

In 2017 stapte opnieuw een deelnemer van Miljoenenjacht naar de rechter. Dit keer Arrold van den Hurk uit Son, die in 2013 de finale haalde en daarin een bod van 125.000 euro accepteerde. Maar direct nadat hij op de rode knop drukte, bedacht hij zich al: hij wilde helemaal niet stoppen, maar doorspelen.

Van den Hurk stapte naar de rechter om opnieuw te mogen spelen, maar daar zette het Gerechtshof in Amsterdam begin dit jaar een streep door. „Feit is dat hij op de knop heeft gedrukt, hetgeen op basis van de regels van het spel beëindiging daarvan met zich bracht”, aldus de rechter. Met andere woorden: de regels zijn duidelijk, en iedereen weet waarvoor de rode knop is.

3. ‘Gegarandeerde prijs’ bij Gouden Muntactie

Volledig scherm Post van de Postcode Loterij © Lex van Lieshout

Soms lukt het ook wel om een geclaimde prijs te ontvangen. Zo daagden in 2012 zes mensen - waaronder twee Enschedeërs - met succes de Postcode Loterij voor de rechter. De inzet: 2.500 euro per persoon. Want in een brief van de loterij werd daarnaar verwezen, met daarbij de tekst ‘Een van de cadeaus is gegarandeerd voor u!’

De brief draaide om de Gouden Muntactie, waarmee nieuwe deelnemers aan de Postcode Loterij werden gezocht. Achterop het papier stond in de kleine lettertjes dat de prijs niet echt ‘gegarandeerd’ was, maar dat nieuwe deelnemers slechts kans maakten op de prijs. En dat is niet genoeg, oordeelde de rechter: met de brief werd namelijk echt de suggestie gewekt dat iedereen de prijs won. Kassa!

4. Misleiding door de Staatsloterij

Volledig scherm De Staatsloterij hield een extra trekking nadat de rechter oordeelde dat er misleidend was gehandeld. © Rob Engelaar

Misschien wel de grootste zaak is die rond misleiding door de Staatsloterij. In 2015 concludeerde de Hoge Raad dat de Staatsloterij deelnemers jarenlang had misleid omdat er in werkelijkheid minder prijzen werden uitgekeerd dan in reclames werd vermeld. Dat zit zo: van 2000 tot 2008 trok de Staatsloterij prijzen uit een pot waarin ook niet-verkochte loten zaten waardoor de winkans lager lag.

De Staatsloterij hoopte grote claims te voorkomen door een ‘bijzondere trekking’ te houden waaraan gedupeerde deelnemers gratis konden meedoen. Ook kregen ze 40 euro van de loterij als ze afzagen van verdere juridische stappen. Daarmee ging niet iedereen akkoord: nog dit jaar werden er door individuele spelers rechtszaken gevoerd voor hogere schadevergoedingen. Zonder succes...

5. Wel de postcode, maar geen loten

Volledig scherm Screenshot Kamal Maihouane, interview met L1. © L1

Het zal je maar gebeuren: op jouw postcode valt een enorme prijs, maar je hebt geen loten... Begin 2016 steeg de spanning in Sittard tot ongekende hoogte, toen de nieuwjaarstrekking van de Postcodeloterij in een straat werd verdeeld. Een gigantisch bedrag: maar liefst 22 miljoen euro in totaal. Ook de destijds 21-jarige Kamal Maihouane dacht aan het feest te mogen deelnemen, maar niets bleek minder waar. De reden: ‘saldo ontoereikend’. Kamal werd uitgesloten van deelname omdat het geld voor de loten niet afgeschreven kon worden. Dit terwijl hij al lange tijd met maar liefst vier loten per maand meespeelde.

Maihouane liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Daar eiste hij twee miljoen, maar zonder succes. „Het is de verplichting en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening om de incasso te kunnen uitvoeren”, aldus de rechter.