Deze winkel in Grotestraat Almelo is tijdelijk dicht (en gaat verder onder nieuwe naam)

OM overtuigd van samenzwe­ring tussen Nigeriaan­se miljardair en Joop uit Vroomshoop

De rechtbank in Den Bosch veegde alle beschuldigingen van tafel, maar Joop van der Vinne kan zich alsnog opmaken voor een tweede zitting. Het Openbaar Ministerie (OM) zet het hoger beroep door. ‘Ook als de ceo erbij betrokken is kan het nog steeds corruptie zijn.’ Van der Vinne is perplex dat het OM nu met samenzwering komt.