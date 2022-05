Dilano (22) uit Almelo is een rasechte Feyenoorder, en zit met zijn maten in Tirana: ‘Deze club is alles voor mij’

nieuwsupdate Heel Almelo hunkerde naar een voetbalmi­ra­kel, om het collectie­ve chagrijn te doven

ALMELO - Chagrijn, ongeloof, verbijstering en vooral frustratie. Het is wel eens gezelliger geweest in Almelo. Of je nou voetballiefhebber bent of niet: iedere Almeloër baalt van de dreigende degradatie van Heracles. Club, stad en inwoners zijn zo nauw met elkaar verbonden dat een collectieve rouwstemming in Almelo ontstaat als het doek zaterdagavond definitief valt.

22 mei