Dit Almelose bedrijf leverde in heel Nederland putdeksels met 'Almelo' erop

Pand Dock 19 in Almelo leegge­haald: 'Focus volledig op Theaterho­tel'

Al een jaar is restaurant Dock 19 in Almelo gesloten. De sluiting was aangekondigd als tijdelijk, maar blijkt nu definitief. De horecazaak aan de Haven Noordzijde is leeggehaald en alle inventaris is naar het Theaterhotel gebracht.