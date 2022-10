Dit Twents dorp viert Oktubberfest, met 1700 bezoekers en zesduizend liter bier; ‘Ze hebben hun best gedaan met drinken’

TUBBERGEN - Het Oktubberfest in Tubbergen wordt almaar groter en groter. De proostende en deinende massa in de feesttent op het dorpsplein in Tubbergen brak zaterdagavond wederom alle records. Met 1700 bezoekers, die samen 6000 liter bier soldaat maakten. „Ze hebben hun best gedaan.”

Het begon vier jaar geleden met de oprichting van een eigenzinnig schlagerbandje; Falsch und Verrückt. Bij het eerste optreden bouwde de vriendengroep er een feestje omheen. Vooral om in Tubbergen wat meer leven in de brouwerij te brengen. Dat is in korte tijd uitgegroeid waar volksfeest, waarbij met enige spitsvondigheid de naam Oktubberfest is bedacht.

Rose en blauw

In een tent van 45 bij 25 meter - een grotere past niet op het plein in het dorp - schuimt het bier continue en gaan jong en oud uit hun dak. Uiteraard in dirndl en lederhose. Wat opvalt is de aankleding van de tent, met grote roze en blauwe doeken. De kleuren van Falsch und Verrückt. Zelfgemaakte doeken.

Van Friesland tot Limburg

Vorig jaar was het Oktubberfest met 1500 bezoekers uitverkocht. Maar door ‘in te schikken’ konden er zaterdagavond toch nog een paar honderd meer in, vertelt Dick de Jong van de Oktubberfest-organisatie. „Ze komen overal vandaan. Van Friesland tot Limburg. Maar in andere plaatsen in Twente, zoals Denekamp, is ons feest populair. Daar zijn we nog steeds een beetje door verrast”, erkent De Jong.

Proost

Dak er af

Het feestgedruis verloopt zonder wanklank. Mede dankzij een ploeg van vijftig vrijwilligers. Van ‘s middags vijf tot ’s avonds elf hielden artiesten de stemming er in. Bij de slotact, met uiteraard Falsch und Verrückt op de bühne, gaat het dak er af.

Twaalf duizend halve liters

Ook de bierconsumptie breekt alle records. Twaalf duizend plastic bierkelken, met halve liter inhoud, worden onder de tap gevuld. Dat betekent gemiddelde bierconsumptie van bijna vier liter per feestganger. „Ze hebben hun best gedaan”, stelt Dick de Jong de volgende ochtend met een glimlach vast. Hij en zijn medeorganisatoren dronken zelf overigens geen druppel bier. „We moeten het hoofd er bij houden.”

Ook op zondag

Deze keer ook op zondagmiddag. Want het Oktubberfest is dit jaar uitgebreid naar twee dagen. Met vanaf twaalf uur allerlei festiviteiten voor het hele gezin. Gratis. In tent is er een optreden van de Rockaholics.

Volgend jaar is er een jubileum, want dan bestaat het Oktubberfest vijf jaar. „We gaan iets unieks bedenken”, belooft De Jong.

