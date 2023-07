Dit winkelcentrum in Almelo straalt weer als vanouds: ‘Je loopt hier met plezier rond’

De gemeente Almelo kwam als een geschenk uit de hemel voor de ambitieuze Arjen Gerritsen (53), maar na ‘zeven vette jaren’ vertrekt hij

Hij voelt zich als een vis in het water in Almelo. Toch vertrekt burgemeester Arjen Gerritsen (53) na zeven jaar. Hij wordt commissaris van de Koning in Flevoland, na een bewogen periode in Almelo waarin Gerritsen zich manifesteerde als een powerburgemeester. Een portret van een burgervader, crimefighter en rasbestuurder.