DJ Djestin ‘Rawson’ Blomhof draaide al voor miljonairs en mag nu schitteren in ‘zijn stad’ Almelo

Djestin Blomhof (27) draaide als DJ Rawson op de meest uiteenlopende locaties, van kasteel tot camping en van café tot festival. Hij keek zijn ogen soms uit: „Ik was ooit op een feest bij een miljonairsfamilie. Met allemaal Porsches op het terrein. Maar ik draai met net zo veel plezier op een schoolfeestje. Ik probeer altijd iedereen in beweging te krijgen, inclusief de mensen achter de bar en de beveiligers. Als ik dat zie, raak ik zelf soms helemaal in extase.”