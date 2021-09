Dode gevonden op parkeerplaats ziekenhuis in Almelo

Vijf jaar cel voor aanslag met handgra­naat op woning in Almelo

14 september ALMELO - Süleyman O. (20) uit Almelo is veroordeeld tot 5 jaar cel omdat hij op 11 september vorig jaar midden in de nacht een handgranaat gooide naar een woning aan de Hazelaarstraat in Almelo. Een scherf van het explosief sloeg in het raamkozijn van een naburige slaapkamer. Achter het raam lag een kind van 3 te slapen. Bij de aanslag raakte niemand gewond, de schade was groot.