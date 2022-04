‘Dodenweg N36’ tussen Almelo en Ommen nog gevaarlijker dan gedacht: 18 doden in 6 jaar tijd

Nieuwsupdate Almelose brief aan Poetin, politiek tumult en een zwaarge­wicht als kandidaat-wethouder

ALMELO - Een informateur die al opstapt nog voordat hij is begonnen. Een nieuw raadslid dat wordt weggestuurd nog voordat hij is geïnstalleerd. En een wethouder die opstapt nog voordat het college is gevormd. Het moet niet gekker worden in Almelo. Het was toch weer de week van de politiek. Want in de hectiek werd er ook nog een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. En lijkt zich een opmerkelijke wethouderskandidaat aan te dienen.

2 april