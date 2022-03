Doek valt voor turnopleiding in Twente: stichting heft eigen organisatie op

Plek in Tweede Kamer komt dichtbij voor Almelose Yvonne Bijenhof: ‘Als het telefoon­tje komt, maak ik de afweging’

ALMELO - Yvonne Bijenhof uit Almelo kan op korte termijn maar zo een telefoontje krijgen uit Den Haag. Of ze in de Tweede Kamer wil voor de VVD. Bij de verkiezingen in maart 2021 stond ze op plek 48, de nummer 46 is dinsdag beëdigd.

23 maart