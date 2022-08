Doelpuntmaker Vejinovic na fraaie vrije trap: ‘Had kippenvel op m’n armen’

De eerste wedstrijd van Heracles in de Keuken Kampioen Divisie is nog geen vier minuten oud als de Almeloërs net buiten de zestien meter een vrije trap krijgen. Achter de bal staan Nikolai Laursen en Marko Vejinovic. Dat laatstgenoemde van trainer John Lammers een basisplaats tegen ADO Den Haag heeft gekregen is een enorme verrassing, want de onlangs bij Heracles teruggekeerde Amsterdammer heeft in de hele voorbereiding slechts een half uurtje gevoetbald. Dat was een week eerder tegen NEC.