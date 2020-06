Dolgelukkige Leonardo (14) mag alsnog bij zijn moeder in Vroomshoop blijven: ‘We zijn zó blij’

Water uit vijvers halen? Daar staat een fikse boete op

18:41 ENSCHEDE - De bodem in Twente en de Achterhoek is droog. Kurkdroog. Ook de buien van afgelopen weekend hebben daar weinig verandering in gebracht. Maar wie toch wil sproeien, kan daar beter geen water uit openbare vijvers voor gebruiken. Daar staat een fikse boete op.