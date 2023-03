Door deze mooie dronebeelden word je spontaan verliefd op Almelo

Niemand is gebaat bij de BBB, de blindedarm­ont­ste­king van het CDA

Als je als politieke partij drie B’s nodig hebt om stotterend te verkondigen dat het iedere dag b-b-beter wordt, twijfel je zelf ook aan deze leus. En terecht. Niemand is gebaat bij de BBB. Geen boer en geen boom. De BBB is de blindedarmontsteking van het CDA. Het is de laatste, zinloze stuiptrekking voor het behoud van een landbouwsysteem dat uit haar voegen is gegroeid.