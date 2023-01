Dreigende sluiting van Almelose basisscholen afgewend: openbaar en christelijk onderwijs samen verder

ALMELO/WIERDEN - De kogel is door de kerk. Het openbaar en christelijk basisonderwijs in Almelo fuseren. Op deze manier kunnen alle zestien scholen het hoofd boven water houden.

Het is een probleem dat al jaren speelt: dalende leerlingaantallen. Waardoor zelfs sluiting van basisscholen dreigt. Om dat te voorkomen hebben Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente (PCO) en Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) de krachten gebundeld. „Om de scholen in stand te houden en de onderwijskwaliteit te garanderen”, zegt schoolbestuurder Frank Konings.

Step! en De Wierde in gevarenzone

In Almelo ligt de zogeheten opheffingsnorm voor basisscholen op 163 leerlingen. Twee scholen, beide in de wijk Ossenkopperlerhoek, zeitten in de gevarenzone. Dat zijn basisschool Step! (openbaar) en De Wierde (christelijk).

Door de fusie hebben beide basisscholen toekomst in Ossenkoppelerhoek. Volgens plan in nauwe samenwerking. „Maar met behoud van eigen onderwijsconcept en identiteit”, zegt Konings (OPA). Samen met Elzerieke Hilbranding (PCO) geeft hij leiding aan de nieuwe onderwijsorganisatie.

4000 leerlingen

De nieuwe onderwijsorganisatie bestaat uit zestien scholen. Daarvan staan vijftien scholen in Almelo en één in Wierden (Het Laar). Er totaal zijn er vierhonderd personeelsleden en ruim vierduizend leerlingen aan verbonden. De komende maanden zullen onder meer gebruikt worden voor de naamgeving van de nieuwe stichting en een nieuwe huisstijl, de bestuursoverdracht en statutenwijziging bij de notaris en de voorbereidingen om de fusie voor de medewerkers van beide stichtingen goed te regelen. De fusie is per 1 augustus van kracht.

Het betreft een bestuurlijke samensmelting. Voor de leerlingen in de schoolbanken verandert er niets. Maar voor ouders en leerkrachten, in met name Ossenkoppelerhoek, is het een geruststelling dat de basisscholen blijven.