Drie Twentse gemeenten die toch vasthouden aan Russisch gas zijn spekkoper

Almeloër (24) hoort 12 maanden cel eisen voor gooien metalen kliko op agenten bij rellen Heracles-Ajax

Een mespunt cocaïne en vijf halve liters bier had Lars van B. uit Almelo op toen hij in Erve Asito een verzinkte kliko van de muur trok en richting Ajax-supporters gooide tijdens de rellen op 30 oktober 2021. De zware afvalbak kwam bij twee agenten in hun nek. Het OM eiste 12 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor openlijke geweldpleging

5 september