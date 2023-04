Driegangenmenu voor 2,50 euro: in deze Almelose volksbuurt kan het vanaf nu elke week

Een driegangenmenu voor 2,50 euro. Dat kan sinds deze week op donderdag in Het Restaurant van Almelo in De Goossenmaat. Het is een initiatief van Accres, beheerder van zes Almelose wijkcentra. Een mooie geste naar al die wijkbewoners met een smalle beurs die gek worden van de torenhoge prijzen in de supermarkten. Bijzonder: sponsor van het project is de Albert Heijn aan de Nieuwstraat.