Dronken chauffeur met zwalkende bus vol passagiers van A1 gehaald

Een 53-jarige man is gisteravond opgepakt nabij Almelo, omdat hij in dronken toestand een touringcar vol passagiers bestuurde. Bij de man werd 1,84 promille gemeten. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd. ‘Wat zich hier heeft afgespeeld, hebben de betrokken dienders niet vaak in hun loopbaan gezien’, aldus de politie.