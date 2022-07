Dronken Let (31) sloeg 52 ramen kapot bij boerderij in Wierden: ‘Gaat alles wel goed met je?’

Gewaarschuwde agenten zagen in de omgeving van de boerderij Aleksandrs H. (31) lopen. De uit Letland afkomstige man was duidelijk onder invloed en vertelde dat hij boos was op de bewoner.

Die had volgens de Let zijn auto vernield. En in die auto had hij vervolgens uren bier zitten drinken voordat hij een baksteen pakte en als een bezetene tekeer ging. De auto waarin H. reed, werd beschadigd in een weiland bij de boerderij aangetroffen. Het had er alles van weg dat de Let daar zelf verantwoordelijk voor was.