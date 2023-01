Dry January bij Heracles: ‘We zullen nu wakker moeten worden’

Hanna Nijland van De Wiekslag is beste voorlezer van gemeente Tubbergen: ‘Dit had ik echt niet verwacht’

TUBBERGEN - Hanna Nijland van De Wiekslag uit Tubbergen is uitgeroepen tot beste voorlezer van de gemeente Tubbergen. In de theaterzaal van die school streden negen voorleeskampioenen van basisscholen uit deze gemeente om de titel. „Het niveau was hoog, de keuze moeilijk.”

