DTC ’07 schrijft geschiedenis met zege op UD Weerselo: ‘Als je het eerste doelpunt maakt, is dat wel speciaal’

Kindertele­foon vertrekt volgend jaar uit Almelo, vrijwilli­gers zijn verbaasd

ALMELO - De Kindertelefoon (0800-0432) sluit volgend jaar juli twee van de zeven vestigingen. Een daarvan is de vestiging in Almelo. Een gevolg van krimpende budgetten en inflatie. „We kunnen de wettelijke taak blijven uitvoeren”, zegt directeur Roline de Wilde. „Dan moeten we wel efficiënter en flexibeler werken.”

16 september