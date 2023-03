Duel Heracles gaat door, aftrap niet voor 20.45 uur

indebuurt.nl Kroamschud­d'n: eerste lammetjes geboren bij kinderboer­de­rij Almelo

De vogels fluiten, de zon komt eerder op en de narcissen staan in bloei. Almelo ontwaakt uit de winterslaap. Dat de lente in zicht is, weten ze ook bij Stadsboerderij Beeklust: er zijn twee lammetjes geboren.