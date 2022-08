Duizenden bezoeken binnenstad: terugkeer Profronde van Almelo smaakt naar meer

Terpstra, oud-winnaar van twee zogeheten wielermonumenten, versloeg in de finale Koen Bouwman van Jumbo-Visma (tweede) en Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar (derde). Hij rondde een solo van enkele ronden succesvol af. De aanwezigheid van Bouwman was een bonus voor de organisatie, de Stichting Profronde van Almelo.

Verlanglijstje

Bouwman stond als winnaar van het bergklassement en twee etappes in de Ronde van Italië hoog op de verlanglijst van de organisatie in Almelo. Maar aanvankelijk zou hij niet kunnen starten vanwege verplichtingen. Bouwman zou de Ronde van Spanje rijden, maar de ploegleiding koos uiteindelijk toch voor een andere renner. Ook al omdat de klimmer net was hersteld van een knieblessure. Zodoende had hij toch tijd om zich in Almelo te melden.

Rijden in eigen stad

Een andere opvallende verschijning aan de start was Luuk Holslag, een wielertalent uit Almelo. Hij vertelde vooraf dat met het meedoen aan de koers tussen de profs in zijn eigen stad een droom was uitgekomen. Holslag werd onderweg op diverse plekken luid aangemoedigd, onder meer vanaf het Marktplein waar zijn club De Zwaluwen een eigen stand had ingericht.

Hotspots

Op andere plekken in de stad zou Holslag die kreten wellicht niet hebben gehoord, want in de omgeving van het Amaliaplein klonk oorverdovende muziek vanuit een indrukwekkende installatie, waar DJ's hun muziek lieten horen. Ondanks dat je elkaar nauwelijks nog kon verstaan, was het bijzonder druk op het horecaplein. Zoals ook ook andere horecalocaties zich ontwikkelden als hotspots, zoals in en om proeflokaal België aan de Schuttenstraat met live optredens van onder meer Times Like These met zangeres Aletta Berkhof uit Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Uitgeklede versie

Na een afwezigheid van twee jaar door corona was de Profronde - de 38ste editie - weer terug in de stad. Het was een uitgeklede versie, zonder dikke-banden-race en zonder podia en artiesten op de Koornmarkt en het Marktplein. De belangstelling was daardoor wellicht iets minder groot, dan tien, vijftien jaar geleden, maar de herstart van de Profronde bleek nog altijd duizenden mensen op de been te kunnen brengen. De renners maakten er een mooie show van, met op sommige delen van het parkoers zelfs spectaculaire capriolen, zoals in de s-bocht bij bakker Bart. Bij elke tussensprint was het wringen voor de coureurs om als eerste door die bocht in de buurt van de finish te knallen.

Volledig scherm Wielertalent Luuk Holslag uit Almelo ziet zijn droom uitkomen, rijden in de Profronde van Almelo. Hij rijdt hier op kop voor de profs Ramon Sinkeldam en Lars van der Haar (r). Editie - ALMELO FOTO: Emiel Muijderman EVM20220826 © Emiel Muijderman

Volledig scherm Toprenner Nikki Terpstra won gisteravond de Profronde van Almelo. © Emiel Muijderman

Volledig scherm Leden van de Almelose wielervereniging De Zwaluwen rijden enkele ronden over het parkoers van de Profronde. © Emiel Muijderman

Volledig scherm De latere winnaar Nikki Terpstra wordt voor het vertrek al geïnterviewd, hij heeft zin in de koers © Emiel Muijderman