Een harde knal en rook uit de meterkast: bliksem raakt twee huizen in Almelo: ‘Ik heb snel de tuinslang gepakt’

Markeste­nen markeren verdwenen marken

Sporen zijn er nog, voor wie er oog voor heeft. Op weg naar Weerselo viel mijn blik op een vrij klein bordje dat is bevestigd aan een paal die de reiziger vertelt dat dit de Bornsestraat is. Op een wit veld met blauwe letters staat: ‘Deulder - Dulder. Marke in gem. Dinkelland’. Aan de andere kant is te lezen ‘Hertm - Hertme. Marke in gem. Borne’.