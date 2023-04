Een nieuwe kerk bouwen, dit Almelose kerkgenootschap is het van plan: ‘Gaaf dat dit kan, tegen de stroom in’

Overleven op een onbewoond eiland: Twentse Talisa en El Che doen mee aan tv-programma Million Dollar Island

Een maand lang zonder eten overleven op een onbewoond eiland midden in de Stille Oceaan? Je moet er maar zin in hebben. Talisa Wolters (31) uit Borne en El Che Holsappel (23) uit Nijverdal deden het en stapten in het vliegtuig voor het ‘avontuur van hun leven’. Zij doen mee aan het nieuwe seizoen van SBS6-programma Million Dollar Island.