Eigenaresse failliet Almeloos speelparadijs Dolle Pret vecht tegen grote claim: ‘Ik bleef er altijd in geloven’

Hoe ‘het mooie meisje’ uit Enschede VJ werd bij MTV en in Belize belandde

Ze was het mooiste meisje van de klas op school in Enschede, werd de jongste VJ ooit van de Britse muziekzender MTV en woont nu in een junglepaleis in Belize. Simone Engln (52) - artiestennaam Simone Angel - kwalificeert haar leven als ‘de hoofdprijs.’