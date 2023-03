Elke stap telt voor de wandelclub van Hetty (71) uit Almelo

STEMGELUIDEN De krenten uit de pap: van Jezusleeft tot JA21

Elke partij die meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen heeft wel een verkiezingsprogramma. Sommige zijn wel wat kort, andere pagina’s lang. Grote overeenkomst tussen al die programma’s: de kans dat u ze heeft gelezen, is heel erg klein. Dat is jammer, want er staan soms verrassende dingen in, die u via een kieswijzer nooit gewaar was geworden.